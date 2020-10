Benedikt Borst Seit diesem Jahr gibt es ein neues, landkreisweites Netzwerk, dessen Angebote sich an junge Eltern und ihre Kinder richten: der Familienkompass Bad Kissingen. Von Freitag, 23. Oktober bis Sonntag, 25. Oktober, veranstaltet das Netzwerk zum ersten Mal "bunte Schnuppertage". Der Familienkompass beschreibt sich als ein Zusammenschluss von lokalen Fachkräften und Dienstleistern, die Kurse, Beratungen und andere Angebote zu verschiedenen Themen für junge Familien geben. Diese erstrecken sich von der Schwangerschaft, über die Baby-, Kleinkind- und Schulzeit bis ins Jugendalter. Die Angebote reichen von Ernährungs- und Schlafberatung, Entspannungs- und Sozialtrainings, über Elterncoachings bis zu Fotoshootings, Pilates- und Kangakursen.

Interessierte haben an den Schnuppertagen die Möglichkeit, das Team des Familienkompasses kennenzulernen, ihnen Fragen zu stellen, in die Angebote reinzuschnuppern, an Workshops teilzunehmen und auf Gleichgesinnte zu treffen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass aufgrund von Corona und den einhergehenden Vorschriften die Kapazitäten für die Angebote jeweils begrenzt sind. Um vorherige Anmeldungen wird daher dringend gebeten. Anmeldungen und detaillierte Informationen im Internet unter: www.familienkompass-kg.de/fest/.