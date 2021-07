Am Montagmittag befuhr ein Lkw mit blauer Plane und gelber Aufschrift "Warehouse" die Ortsdurchfahrt Veitlahm in Fahrtrichtung Niederndobrach. In einer scharfen Rechtskurve touchierte der Lkw eine Steinmauer, die dadurch nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der PI Kulmbach in Verbindung zu setzen. pol