Damit die Kinder im Corona-Jahr nicht ganz auf Sankt Martin verzichten müssen, organisieren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Großwenkheim heuer eine ganz besondere Aktion. Ein Sankt-Martins-Umzug könne wegen der aktuellen Corona-Lage leider nicht durchgeführt werden, schreiben die Feuerwehrleute in einem Aufruf, den sie in den sozialen Medien veröffentlich haben Die Freiwillige Feuerwehr Großwenkheim möchte den Kindern aber trotzdem eine Freude bereiten. Jedes Kind aus Großwenkheim bekommt eine Kleinigkeit mit dem Feuerwehrauto vorbeigebracht, wenn es am 11. November ab 17.30 Uhr mit einer gebastelten Laterne vor der Haustür steht.

Für die Organisation der Aktion ist eine Anmeldung der Kinder bis zum Sonntag, 8. November, erforderlich. Diese wird gerne per WhatsApp von Max Pfennig unter Tel.: 0176/ 458 007 09, von Uwe Ankenbrand unter Tel.: 0160/ 944 041 03 und von Johannes Röß unter Tel.: 0162/ 416 5329 entgegengenommen. Dabei sollte der Name des Kindes oder der Kinder und die Straße angegeben werden.

Überraschung kommt

Die Überraschung wird dann ab 17.30 Uhr mit dem Feuerwehrauto angefahren. Das Päckchen wird hygienisch verpackt und von den Feuerwehrleuten unter Schutzmaßnahmen ausgeliefert. Die Mitglieder der Feuerwehr freuen sich schon auf die Kinder mit ihren gebastelten Laternen und strahlenden Augen.

Die Großwenkheimer Feuerwehr ist vor allem ihren Kollegen aus Oberwildflecken dankbar, die diese schöne Idee hatten. "Vielleicht erreicht diese Idee noch andere Feuerwehren, um den Kindern auch in dieser unschönen Situation ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", schreiben sie in ihrem Aufruf.