Obwohl das Bayernpokal-Finale für die Radballer Markus Michel und Andreas Klinger vom RVC Steinwiesen nicht wie gewünscht verlief, reichte im Sechser-Teilnehmerfeld der erreichte vierte Platz für die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft 2021, da zwei Mannschaften absagen mussten. Für den verletzten Zweit-Bundesliga-Stammspieler Sebastian Rehmet sprang der Landesliga-Akteur Andreas Klinger in die Bresche.

Die Teilnahme an diesem Wettbewerb im mittelfränkischen Bechhofen hatte der RVC mit dem ersten Platz in seiner Gruppe bei den Halbfinale-Begegnungen erreicht. Es wurde im Modus "Jeder gegen jeden" gespielt.

RVC Steinwiesen - RMC Stein II 4:8 (0:3)

Für den Erst-Bundesligisten aus dem Landkreis Fürth spielte Bernd Mlady aus der Ersten Mannschaft (Weltmeister 2017, Vize-Weltmeister 2018 und 2019) als Ersatz, da die "Erste" nicht für diesen Wettbewerb gemeldet hatte. Etwas unglücklich verlief die erste Halbzeit für den RVC, denn die 3:0-Führung resultierte stets aus Treffern, die nach einem Eckstoß erzielt wurden.

Nach dem Seitenwechsel markierte der RVC zwar vier Tore, kassierte aber weitere fünf.

RVC Steinwiesen - RSV Kissing II 2:6 (0:3)

Auch gegen den Zweit-Bundesligisten aus Schwaben geriet Steinwiesen im ersten Abschnitt mit 0:3 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit fanden die Concorden vor allem in der Offensive kein Rezept.

RVC Steinweisen - RVA Bechhofen I 4:5 (0:4)

Völlig von der Rolle waren die beiden Steinwiesener in der ersten Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff kämpften sich Michel und Klinger nach dem 0:4-Rückstand aber heran und schafften das nicht für möglich gehaltene 4:4. Umso ärgerlicher, dass der fünfte Gegentreffer nahezu mit dem Abpfiff fiel.

RVC Steinwiesen - RSV Kissing 7:2

Gegen den Bayernligsten klappte in der ersten Halbzeit nahezu alles, wobei sich besonders Michel in Torlaune befand. Das Resultat daraus war eine klare 6:1-Halbzeit-Führung und letztlich ein ungefährdeter Erfolg.

RVC Steinwiesen - RVA Bechhofen II 3:4 (1:3)

Die Concorden gerieten zwar erneut in Rückstand, schafften aber Mitte der zweiten Halbzeit das 3:3. Eine Minute vor Schluss vergab Klinger die hundertprozentige Chance zur Führung. Mit der Schlusssirene verwandelten die Hausherren noch einen Eckstoß zum Sieg. Aufgrund des besseren Torverhältnisses erreichte Steinwiesen noch den wichtigen vierten Rang.

RVC II verpasst Aufstieg

Eine Woche zuvor bestand für die Landesligamannschaft des RVC Steinwiesen mit Andreas Klinger und Michael Schmittdorsch in einer Aufstiegsrunde die Möglichkeit zum Sprung in die Bayernliga. Es reichte aber nur zum zweiten Platz, da das entscheidende Spiel gegen den späteren Aufsteiger RMC Stein III verloren wurde. Damit spielt die zweite Mannschaft weiter in der Landesliga Nord. hf