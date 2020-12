Auch in diesem Jahr ist der Geschenketisch bei der Herzogenauracher Tafel wieder richtig voll geworden. Seit über 17 Jahren unterstützt der Rotary-Club die Tafel, um Kinder glücklich zu machen. Heuer wurden 103 Päckchen für die Kinder der Tafelkunden gepackt.

"Eine Reihe von Familien kann ihren Kindern keine richtigen Weihnachtswünsche erfüllen", erklärte Leiterin Elke Bollmann. Sie berichtet von einer steigenden Zahl der Tafelkunden, dazu habe in diesem Jahr vor allem auch Corona beigetragen. Eine Reihe von Alleinerziehenden und Geringverdienern sei freigestellt worden und habe nahezu kein Einkommen. "Die Spenden sind ein Zeichen der Solidarität, denn in vielen Familien wird Weihnachten in diesem Jahr etwas anders ausfallen", bedankte sich Elke Bollmann beim Rotary-Club und bei den Spendern.

Marco Dörsch, Präsident des Rotary-Clubs, hatte seinen Vorgänger Roland Stopfer und seinen Nachfolger Helmut Hetzel mitgebracht, bedankte sich vor allem bei den Spendern und bei Christian Haußner Klaviertransporte, dessen Firma in Frauenaurach die Spenden bis zum Verpacken eingelagert hatte und auch transportierte.

"Die Unterstützung durch die Rotarier ist inzwischen eine feste Größe unserer Tafelarbeit", sagte Tafel-Mitarbeiterin Ursula Kirsch, die auch die Spendenaktion organisiert hatte. So unterstützt der Rotary-Club die Tafel nicht nur an Weihnachten, sondern auch mit dem Erlös des Tafel-Konzertes in Höhe von 4200 Euro, den der Vorjahrespräsident Stopfer übergab. Das Tafelkonzert "Jazz vom Feinsten" am 5. Januar in der evangelischen Kirche mit Thomas Fink und Gaststar Valda Wilson sei ein überwältigender Erfolg gewesen, berichtete Stopfer. Und er hofft, dass diese kulturelle Veranstaltung auch im kommenden Jahr wieder stattfinden darf. Wie Marco Dörsch erzählt, helfe der Rotary-Club nicht nur der Tafel, sondern sei in der gesamten Region aktiv und unterstütze in diesem Jahr auch eine Schule in Nepal mit Schuluniformen.

Ein bisschen Ablenkung

Die Inhalte der Päckchen sind vielfältig und auf das jeweilige Alter sowie Geschlecht der Kinder zugeschnitten und enthalten nicht nur Süßigkeiten und Spielsachen, sondern auch Sinnvolles. "Wir sind davon überzeugt, dass wir auch an diesem Weihnachtsfest für strahlende Kinderaugen sorgen", so der Präsident Marco Dörsch bei der Übergabe in der Kantstraße. Elke Bollmann und Ursula Kirsch freuten sich über die Päckchen, mit denen die Kinder eine kleine Ablenkung von ihren täglichen Problemen finden können.