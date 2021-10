Zu wenig Luft war die Ursache eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Kasernenstraße, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, fuhren gegen 18.30 Uhr ein 28 Jahre alter Coburger und seine sechs Jahre jüngere Begleiterin auf dem Rücksitz mit einem Roller die Kasernenstraße stadtauswärts. Während der Fahrt kam der Rollerfahrer mit seinem Gefährt ins Schlingern und beide stürzten folglich auf den Asphalt. Bei der Aufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass sich im hinteren Reifen viel zu wenig Luft befand, was offenbar unfallursächlich war. Der Rettungsdienst brachte die Verunglückten vorsorglich ins Klinikum. Am Roller entstand ein Schaden von rund 250 Euro. pol