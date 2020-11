Die östliche Ringstraße in Herzogenaurach muss im Bereich zwischen der Egerländer Straße und der Nutzungstraße ab heute bis voraussichtlich Freitag, 20. November, für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. In diesem Abschnitt werden an mehreren Stellen Gas- und Wasseranschlüsse verlegt sowie Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn ausgeführt, teilt das Landratsamt mit.

Eine Durchfahrt in Richtung "Zum Flughafen" sowie umgekehrt in Richtung Bamberger Straße ist für die Dauer der Maßnahme nicht möglich. Der Gesamtverkehr wird über den Hans-Ort-Ring umgeleitet. Fußgänger können die Baustelle passieren.

Haltestellen werden verlegt

Die Maßnahme hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr der VGN-Linien 201 und 273. Für die Dauer der Arbeiten entfallen in Fahrtrichtung Innenstadt bei der Herzobus-Linie 273 die Haltestellen "Egerländer Straße" und "Kolbstraße". Ersatzhaltestellen in Fahrtrichtung Innenstadt werden in der Hans-Sachs-Straße gegenüber der bestehenden Haltestelle "Ina-Ring" sowie gegenüber der bestehenden Haltestelle "Pirckheimer Straße" eingerichtet. Die Linie 201 kann während der Vollsperrung die Haltestelle "Beutelsdorfer Weg" nicht bedienen. Als Ersatzhaltestellen dienen die nächstgelegenen Haltestellen "Karl-Bröger-Straße" und "Gleiwitzer Straße". red