An der vereinseigenen Seeanlage in Windheim trafen sich die Mitglieder des Vereins der Sportangler Bad Kissingen zum traditionellen Herbst- und Hegefischen. Mit einem stattlichen Schuppenkarpfen von 7300 Gramm trug sich Harry Brückner in die Siegerliste ein. Waldemar Miller errang das größte Gesamtgewicht, gefolgt von Sebastian Etzel. Glücklicher Losgewinner wurde Andre Hasenkampf. Die erfolgreichen Angler konnten sich über gesponserte Preise einer Firma aus Großbardorf freuen.

Vorstandsmitglied und Wiegemeister Christopher Wex zeigt sich seit Jahren für die notwendigen Instandhaltungsarbeiten und vorbildliche Sauberkeit an der Seeanlage als Hauptorganisator für die anstehenden Arbeitseinsätze verantwortlich. Dank zollte Wex auch den benachbarten Feuerwehren, die an heißen Sommertagen mit ihrem Pumpeneinsatz für zusätzliche Sauerstoffanreicherung in den beiden Seen sorgten. Erfreulich sei auch die Tatsache, dass die gefangenen Fische beim Hegefischen keinerlei Anzeichen von Krankheiten aufwiesen und somit auf einen gesunden und stabilen Fischbestand hindeuten. Ein Verzehr sei damit vollkommen unbedenklich, so Wex weiter. hsu