Gerade in der Corona-Pandemie, in der Nasen- und Mundschutz-Masken Begleiter im Alltagsleben sind, ist richtiges Atmen gefragt. Aus diesem Grund hat sich die Sportgruppe des gemeinnützigen Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" mit dem richtigen Atmen in einer Übungsstunde mit Übungsleiterin Birgit Schmitt befasst. Von Birgit Schmitt kam auch die Idee zur Übungsstunde und dazu, diese auch zugleich in einem Video festzuhalten.

Birgit Schmitt kommt aus Neukenroth, und da war es naheliegend den bekannten Filmemacher Rainer Steiger aus Neukenroth zu fragen, ob er nicht ein Video über die Atemübungen aufnehmen möchte. Rainer Steiger hat sofort Ja gesagt, hat er doch schon viele lehrreiche Videos und Filme herausgebracht. Und so blieb es nicht nur bei der Übung für die Sportgruppe, sondern wer möchte, kann auch von dem in dieser Atem-Übungsstunde gedrehten Video lernen und profitieren. Das Training wurde mit der Harmonie-Balance-Gruppe durchgeführt.

Eine Achtsamkeitsreise

Das Video heißt "Atme!" Es führt auf eine Achtsamkeitsreise für richtiges Atmen, synchronisiert mit Bewegung und Meditation. Man lernt im Video, dass wir darauf achten, wie unser Atem sanft und fließend in uns ein- und ausströmt. Unser Nervensystem wird gestärkt und die Zellen des Körpers werden mit Sauerstoff genährt. Die Muskulatur wird sanft gestärkt und unsere Seele muss uns nicht mehr hinterherrennen, sie darf Platz in uns nehmen.

Die DVD hat eine Laufzeit von 20 Minuten. Sie ist so aufgebaut, dass man sich täglich eine Übung mit drei Minuten Laufzeit aussuchen kann oder auch das gesamte Programm täglich übt. Diese DVD ist ab sofort erhältlich bei Birgit Schmitt, Telefon 09265/5934. eh