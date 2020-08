Rhönklub wandert nach Stralsbach

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen wandert am Sonntag, 16. August, von Oberthulba nach Stralsbach - mit dem Kreuzberg-Shuttle. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Berliner Platz in Bad Kissingen, Abfahrt um 10 Uhr nach Oberthulba. Die Wanderung geht von Oberthulba über Hassenbach, Poppenroth nach Stralsbach und ist ungefähr 12,5 Kilometer lang, die Wandergeschwindigkeit beträgt etwa 3,5 Kilometer pro Stunde. Für die Wanderung ist eine gute Grundkondition erforderlich. In Stralsbach im "Weißen Rössl" ist um ca. 12.30 Uhr eine Einkehr geplant. Die Rückkehr mit dem Wanderbus ist für 15.39 Uhr oder gegen 17.42 Uhr geplant. Für die Busfahrt fallen Kosten an. Anmeldung sind bei Wanderführer Matthias Reichert unter Tel.: 0170/555 63 04 möglich. Auch Nicht-Mitglieder dürfen teilnehmen. Festes Schuhwerk ist notwendig, Wanderstöcke werden empfohlen. red