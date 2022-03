Die Initiative Rodachtal möchte lebendige und attraktive Ortskerne ihrer Mitgliedskommunen fördern. Man hat sich zum Ziel gesetzt, Baulücken zu schließen und die Scheu vor einer Altbausanierung zu nehmen. Und bietet dafür Hilfe an. So können Architekten oder erfahrene Baulotsen für eine Erstberatung in Anspruch genommen werden. Gutscheine hierfür sind bei den Kommunen erhältlich. Auch wer ein Haus oder ein Grundstück verkaufen möchte, wird von der Initiative Rodachtal unterstützt. Darauf wies der Bürgermeister der Stadt Bad Rodach, Tobias Ehrlicher, hin, als im Rewe-Markt in der Fladengasse die Wanderausstellung "Bauen und Wohnen" der Initiative Rodachtal eröffnet wurde. Im Markt, unmittelbar neben der Bäckerei, gibt es einen dreiseitigen Aufsteller mit interessanten und wichtigen Informationen zum Thema. Formulare liegen aus für alle, die eine Immobilie zu verkaufen haben und diese auf der Internetseite der Initiative kostenfrei einstellen wollen. Auf einer Art Checkliste werden außerdem Denkanstöße für das Wohnen in der Zukunft gegeben.

Die Ausstellung ist drei Wochen lang im Rewe-Markt in Bad Rodach zu sehen. Am 21. März ist zudem online ein Bauherrengespräch geplant (Informationen unter www.initiative-rodachtal.de). mst