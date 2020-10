Anfang Oktober des vergangenen Jahres hat Andreas Bär seine Tätigkeit als Quartiersmanager des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Wohnpark "Am Callenberg" in Weidach aufgenommen. Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem, die Beratungs-, Betreuungs- und Bildungsangebote für Menschen im Wohnpark und in der Gemeinde Weitramsdorf zu koordinieren.

Im Rahmen seiner Tätigkeit erkannte er schnell, dass es gerade im Bereich des Sozialrechts einen erheblichen Beratungs- und Hilfebedarf gibt. Um auch hier den Menschen in ganz Weitramsdorf ein professionelles Angebot unterbreiten zu können, wandte er sich mit der Idee, "Beratung vor Ort" anzubieten, an die bayerische Landesvorsitzende des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), Barbara Hölzel (Lautertal).

Bei ihr rannte er die berühmten offenen Türen ein. "Für uns ist es immer wichtig, vor Ort und nahe am Menschen zu sein", betont Barbara Hölzel. Schnell kam man überein, dass ab November regelmäßige Sprechstunden im ASB-Haus im Ulmenweg 1 in Weidach abgehalten werden. "Ich stehe jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr für alle Fragen rund um das Sozialrecht zur Verfügung", erklärt die Landesvorsitzende und ergänzt: "Natürlich werden auch Fragen zum Grad der Behinderung, der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsverfügung beantwortet."

Für Andreas Bär ist die Zusammenarbeit mit dem SoVD ein richtiger und wichtiger Schritt dahingehend, dass alle Themen im sozialen Bereich durch das Quartiersmanagement abgedeckt werden. "Gerade für ältere Menschen ist es alles andere als einfach, Anträge bei Ämtern zu stellen", betont Bär. Deshalb ist es für ihn wichtig, auch in diesem Bereich den Menschen kompetente Hilfe zur Seite stellen zu können.

Der Bedarf an sozialer Beratung wird seiner Meinung nach weiter wachsen. "Altersarmut ist nur eine Frage der Zeit und wird um sich schlagen", zeigt sich der Quartiersmanager sicher. Barbara Hölzel lässt wissen, dass eine Erstberatung kostenlos und unabhängig von einer Mitgliedschaft im SoVD sei. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation bittet Barbara Hölzel um telefonische Terminvereinbarungen unter der Nummer 09561/7951710 (ASB-Quartiersmanagement).