"Raah-Kattn" waren gefragt

Die Kinder werden es ihr danken - Edel Deckelmann verkaufte auch in diesem Jahr wieder ihre "Original Wallenfelser Raah-Kattn" zum Wohle der Jüngsten der Stadt. Nun hat sie eine Spende übergeben.

Bereits im Januar fiebern Einwohner und Gäste von Wallenfels dem Verkaufsstart der "Original Wallenfelser Raah-Kattn" entgegen. Das kleine unscheinbare Kärtchen mit der Genehmigung, sich auf dem "Raah" aufzuhalten, scheint eine große Anziehung auf alle zu haben. Und mit dem Verkauf dieser "Raah-Kattn" hat Edel Deckelmann, Verkäuferin in der Bäckerei Schauer, schon viel Gutes bewirkt. Für die Wallenfelser ist es selbstverständlich, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Im Oberen Rodachtal sorgt der Begriff "Raah-Kattn" oft für allgemeines Gelächter. Ein "Raah" ist ein Feldrain, vorzugsweise am Hang. Und eine "Kattn" ist eine Karte, hier eine Erlaubniskarte. Die Definition ist folgende, mit der Raah-Kattn darfst du mit deinem Gschpusi, deiner Freundin oder Freund im Sommer, vorzugsweise in den Monaten ohne R im Namen in die freie Natur ... "Auf jeden Fall spende ich für die Kinder, weil nach dem ,Raah' im Glücksfall manchmal eben ein kleines Kind rauskommt", lacht Edel Deckelmann. Und sie hofft, dass dieser alte Brauch noch recht lange erhalten bleibt.

In diesem so ungewöhnlichem Jahr hat sie auch wieder geworben und konnte nun im Kindergarten St. Thomas im Bildungszentrum Wallenfels eine Spende in Höhe von 500 Euro übergeben. Für den Kindergarten soll ein Bodentrampolin angeschafft werden und im nächsten Jahr seinen Platz im Garten finden. Die 500 Euro sind hier gut investiert, der Rest wird über den Förderverein "BiZ for Kids" finanziert. Als kleines Dankeschön überreichten ihr die Kinder eine Mappe mit selbst gemalten Bildern. Und es wäre nicht die Edel, wenn sie diese nicht aufhängen und sich daran freuen würde. sd