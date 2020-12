56 Jahre lang hat die Puppen- und Bärendoktorin Ute Geier mit ihrem Mann alte Puppen aufgepäppelt und zu Tode gekuschelten Teddybären wieder neues Leben eingehaucht. Nun könnte das Ehepaar selbst etwas Hilfe gebrauchen.

"Meine Puppenklinik ist geschlossen, seit März 2020 haben wir keine Einnahmen mehr", sagt die 62-Jährige. Eine Soforthilfe hätten sie zwar bekommen, allerdings seien 990 Euro für drei Monate nicht ausreichend. Normalerweise hätte das Ehepaar in diesem Jahr noch 17 Termine gehabt, an denen sie Puppen überall in Deutschland wieder zusammengeflickt hätten. Diese mussten allerdings aufgrund der Corona-Bestimmungen abgesagt werden.

Not macht erfinderisch

Schon früher habe die 62-Jährige einzelne selbst eingekleidete Puppen auf solche Touren mitgenommen. Diese seien immer gut angekommen und schnell ausverkauft gewesen. So sei Ute Geier auf die Idee mit den Corona-Püppchen gekommen. "Die Puppen kommen aus den 60er Jahren, wir haben den alten Bestand einer Firma aufgekauft", sagt Geier. Mittlerweile hat sie in etwa 200 davon eingehäkelt, alle mit verschiedenen Kleiderfarben. Für zwölf Euro pro Stück können die Püppchen erworben und als besondere Weihnachtsidee verschenkt werden. Alle haben bewegliche Arme und Beine, sind unzerbrechlich und haben unter dem Kleidchen sogar eine gestrickte Unterhose an.

Das Ehepaar hofft, bald die ausgefallenen Termine nachholen und damit ihrer Leidenschaft als Puppendoktoren wieder nachgehen zu können. Für Kinder hatten die Geiers immer ein Stethoskop im Gepäck, um den Herzschlag des geliebten Kuscheltiers zu kontrollieren. "Die Arbeit mit den Puppen ist teilweise sehr emotional, indem die Puppen gerettet werden, kann man auch den Menschen helfen", sagt Geier. Bis es wieder so weit ist, sollen die selbst eingekleideten Püppchen als private Corona-Nothilfe für das Ehepaar dienen. Bestellt werden können die Weihnachtspuppen unter der Rufnummer 0160/4082898 oder E-Mail utegeier2408@aol.com. Der Versand ist portofrei.