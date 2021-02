Manfred Mellenthin

Über reibungslose Neuwahlen und die "am besten besuchte Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Burglauer-Niederlauer, seit ich Ortsvorsitzender bin", also seit stolzen 18 Jahren, freute sich der im Amt bestätigte Gustav Fuß bei der Jahreshauptversammlung in der Rudi-Erhard-Halle in Burglauer - mit Einzeltischen, zwei Meter Abstand und Erfüllung aller Corona-Auflagen. Als Ortsvorsitzender wurde Fuß ebenso wie sein Stellvertreter Richard Knaier im Amt bestätigt.

Bürgermeister Stellvertreter

Neu im Amt als gleichberechtigter zweiter Stellvertreter fungiert künftig Bürgermeister Marco Heinickel. Als Schriftführer wurde Markus Grebe bestätigt, der auch das neu geschaffene Amt des Digitalbeauftragten übernimmt. Schatzmeister ist nun Ata Ur Rehman Chaudhry.

Als Beisitzer unterstützen Michael Katzenberger, Lea Klöhr, Juliana Nöth, Monika Back, Lukas Then, Jonas Bötsch, Daniel Zinßler und Carsten Voll den Vorstand. Die Kasse prüfen Jürgen Wehner und Burkhard Mangold.

Gustav Fuß, Richard Knaier, Marco Heinickel und Daniel Wehner vertreten den CSU Ortsverband als Delegierte bei der CSU-Kreisvertretungsversammlung am 9. März in der Bad Neustädter Stadthalle, als Ersatzdelegierte wurden Ata Chaudry, Markus Grebe, Marcel Reitner und Daniel Zinßler gewählt.

Auszeichnungen

Ein Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die Auszeichnung von Richard Knaier, Burkhard Mangold, Gustav und Ingeborg Fuß und Reinfriede Then, die seit 25 Jahren der CSU die Treue halten. Als "herausragenden Erfolg" wertete der Vorsitzender die Kommunalwahlen, wo die CSU nun mit Marco Heinickel und Carsten Voll den 1. und 2. Bürgermeister stellt. "Unsere Altersstruktur stimmt, wir haben nach der jetzigen Neuwahl zahlreiche junge und engagierte Parteimitglieder in unseren Führungsgremien, unsere Mitglieder setzen sich engagiert für die Ziele unserer Partei ein - es passt", zog Fuß ein zufriedenes Resümee.

Neben den beiden Bürgermeistern konnte der CSU Ortsverband mit Juliana Nöth, Lea Klöhr und Michael Katzenberger auch drei neue Gemeinderäte im Gremium zu den altbewährten Kräften platzieren. Fuß würdigte in seinem Rückblick auch das "mit über 55 Jahren CSU Mitgliedschaft kürzlich verstorbene CSU-Urgestein" Hubert Back.

Der Vorsitzende stellte heraus, dass die Verwurzelung vor Ort und das öffentliche Bekenntnis für die Grundziele der CSU das "A und O" für eine erfolgreiche politische Arbeit im Ortsverband, aber auch in ganz Bayern seien.