Eine 29-Jährige war zwischen 15.15 und 15.45 Uhr im E-Center in Bad Brückenau zum Einkaufen. Ihren schwarzen Skoda hatte sie auf dem Parkplatz abgestellt. Zück am Pkw stellte sie einen Blechschaden am Heck fest. Der Verursacher hatte keine Nachricht hinterlassen, so dass die Frau den Vorfall als Unfallflucht anzeigte. Der Schaden beträgt 2500 Euro. Hinweise: Tel.: 09741/6060. pol