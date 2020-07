Pflege in der Region soll für junge Fachkräfte attraktiver werden

Die Alten- und Pflegeheime in Stadt und Landkreis Bamberg suchen nach weiteren Wegen, um Pflegeberufe in der Region für junge Menschen attraktiver zu gestalten. Angesichts des demografischen Wandels soll Pflege in der Region zukunftssicher gemacht werden. Vertreter der sogenannten Trägerkonferenz, in der alle Leitungen der größten Pflegeeinrichtungen und -träger aus Stadt und Landkreis sitzen, haben in Zusammenarbeit mit der Universität Bamberg eine Befragung entwickelt, die den Blick der jungen Generation auf den Beruf Pflege analysieren soll. Ziel der Befragung ist es, die Perspektive der jungen Menschen auf den Beruf Pflege - dessen Image, dessen Anforderungen, dessen Stärken und Schwächen etc. - einzubinden.

Es geht auch ums Image

Darüber hinaus befassen sich Fragen mit dem Image der Region sowie mit dessen Relevanz bei der Wahl des Berufs- oder Ausbildungsortes, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, sollten sich möglichst viele junge Erwachsene (circa im Alter von 16 bis 27 Jahren) an der Befragung beteiligen, die sich vorstellen können, in der Pflege zu arbeiten, oder bereits in einem Pflegeberuf arbeiten. Die Befragung erfolgt online und dauert rund fünf Minuten. Als Dankeschön und Anreiz verlost die Trägerkonferenz unter den Befragten fünf City-Schexs im Wert von 20 Euro.

Link zur Onlinebefragung: https://online.baces.uni-bamberg.de/uc/st/ red