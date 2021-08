Ein neuer Termin, ein neuer Ort und eine größere Show: Peggy March kommt am Sonntag, 4. September 2022, nach Bad Kissingen und steht live auf der großen Open-Air-Bühne im Innenhof des Luitpoldbades. Und sie kommt nicht allein: befreundete und namhafte Künstlerinnen und Künstler haben sich bereits angekündigt - der Abend hält also einige Überraschungen bereit. Begleitet wird Peggy March von der Otti Bauer Band. Das Konzert ist Ersatz für den gestrichenen Auftritt 2020 in Bad Bocklet und bildet den Abschluss der Bad Kissinger Festspiele mit dem Musical "My Fair Lady", das von 10. August bis 3. September 2022 auf der Open-Air-Bühne im Innenhof des Luitpoldbades gezeigt wird. Bereits gekaufte Tickets für Bad Bocklet behalten für das Open-Air-Konzert in Bad Kissingen 2022 ihre Gültigkeit. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Darüber hinaus gibt es ab sofort Karten bei der Tickethotline unter Tel.: 064 53/ 91 24 70 und unter www.depro-konzerte.de Foto: Anne Huneck