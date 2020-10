Bamberg hat ein neues Christkind. Die elfjährige Paula Heinze repräsentiert ab sofort die Weihnachtsregion Bamberg. Die Gundelsheimerin konnte sich bei der abschließenden Jury-Sitzung gegen zehn Mitbewerberinnen durchsetzen, berichtet der Stadtmarketingverein. Sie ist damit die offizielle Nachfolgerin vom bisherigen Bamberger Christkind Anna-Carina Stolze und wird am 26. November den Weihnachtsmarkt in Bamberg eröffnen.

Das Bamberger Christkind trägt mit seinen Besuchen und Auftritten seit über 20 Jahren dazu bei, etwas weihnachtliche Stimmung in der Region, Schulen, Altersheimen, Wohlfahrtsverbänden, sozialen Einrichtungen sowie bei karitativen Weihnachtsfeiern zu verbreiten.

Paula Heinze überzeugte die Jury durch ihr liebenswertes, professionelles und selbstbewusstes Auftreten. Sie hat bereits erste Schauspielerfahrungen im Theater am Michelsberg gesammelt, spielt in ihrer Freizeit Querflöte, hat eine kleine Schwester, zwei Hasen und einen Hund. Ab sofort kann das Bamberger Christkind wieder von Vereinen, Einrichtungen und Unternehmen in Stadt und Landkreis für eigene Weihnachtsaktionen beim Stadtmarketing Bamberg unter der Rufnummer 0951/201030 gebucht werden. red