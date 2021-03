Kater Paul kam im Dezember 2020 ins Tierheim. Er hatte schwerkrank in einer Scheune im Kulmbacher Oberland gelegen und war übersät mit Parasiten. Ihn plagte starker Katzenschnupfen. Verletzungen deuten darauf hin, dass er als unkastrierter Kater viele Revierkämpfe hatte. Jetzt ist Paul kastriert, und auch seinem Schnupfen geht es besser. Paul hat in seinem Leben wohl nicht immer Gutes von den Menschen erfahren dürfen. So erschreckt er häufig sich bei schnellen Bewegungen, faucht oder zwickt. Er lässt sich aber auch sehr gern streicheln und genießt jede Aufmerksamkeit. Das Tierheim-Team sucht für den stattlichen Kater ein Zuhause, in dem er nach einer Eingewöhnungszeit wieder Freigang genießen kann. Im neuen Zuhause sollten es eher ruhig zu gehen ohne Kinder, Hunde oder andere Katzen. Bei Interesse an Paul kann man sich im Kulmbacher Tierheim, Tel. 09221/91288 (bitte AB benutzen) melden, um einen Kennenlern-Termin zu vereinbaren. Foto: Tierheim