Original Reichenbacher Blasmusik freut sich über Spende

Die VR Bank Oberfranken Mitte eG hat für die Anschaffung neuer Hemden und Strümpfe sowie für Koffer für Mischpult und Bühnenzubehör an die Original Reichenbacher Blasmusik gespendet.

Frank Wicklein, Geschäftsstellenleiter der VR-Bank in Steinbach am Wald, übergab in einer kleinen Feierstunde einen Scheck in Höhe von 500 Euro und merkte an: "Die VR Bank Oberfranken Mitte unterstützt gerne die ortsansässigen Vereine und sozialen Einrichtungen. Dass unsere Bank über ihr soziales Wirken hinaus kontinuierlich Spenden tätigen kann, ist all jenen zu verdanken, die Lose des VR Gewinnsparvereins Bayern besitzen. So wird ein Teil der Loseinsätze des sehr beliebten monatlichen Gewinnspieles als Spende in der Region ausgeschüttet."

Große Freude zeigten die Verantwortlichen des Vereins. Die Spendenübergabe in den Räumen der Steinbacher Geschäftsstelle erfolgte durch Frank Wicklein an den Vorsitzenden Daniel Grüdl sowie Dirigent Klaus Schnappauf der Original Reichenbacher Blasmusik.

hs