Am 31. Oktober wird sich bei klarem Himmel wieder der Vollmond über Königsberg zeigen. Am Abend vorher, am Freitag, 30. Oktober, findet um 19 Uhr in der Reihe "Moonlight-Concert", trotz der gestiegenen Corona-Zahlen, das nächste Orgelkonzert in Königsberg in der Marienkirche statt.

An der neuen Mühleisenorgel wird diesmal KMD Ingrid Kasper aus Bamberg unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel und Gaston Bélier zu hören sein. Das Konzert wird unter den geltenden Hygienemaßnahmen stattfinden, also mit reduzierter Besucherzahl und Maskenpflicht während der ganzen Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.