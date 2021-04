Flocki ist ein 14-jähriger unkastrierter Pinscher-Mix, der ins Tierheim kam, weil die Besitzerin verstorben ist. Im Tierheim zeigt er sich als sehr netter Opi, der aber ein bisschen Zeit braucht um aufzutauen bei fremden Menschen.

Mit anderen Hunden ist er verträglich, es kommt aber auf das Gegenüber an. Flocki geht noch sehr gerne spazieren und läuft auch schön an der Leine. Für den hübschen Mischling wird ein zu Hause bei netten Leuten gesucht, die ihm noch ein paar schöne Jahre bereiten können. Wer Interesse an Flocki hat, meldet sich bitte telefonisch unter der Nummer 09221/91288 im Tierheim ( bitte AB benutzen ), um einen Termin für ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim