Die Bundesagentur für Arbeit bietet Online-Seminar zum beruflichen Wiedereinstieg an. Die Seminarreihe startet am 27. November unter dem Motto "Stärken erkennen und nutzen". Die weiteren Seminare finden wie folgt statt: 3. Dezember: "Stellen suchen und finden", 8. Dezember: "Erfolgreich auf Jobsuche: Bewerbungsstrategien - Bewerbungsmappe", 11. Dezember: "Sicher und überzeugend im Vorstellungsgespräch" und am 14. Dezember: "Gehaltsverhandlungen erfolgreich führen". Die etwa einstündigen Seminare beginnen jeweils um 9 Uhr und können einzeln und unabhängig voneinander gebucht werden. Für die Teilnahme ist jedes internetfähige Gerät geeignet. Die Seminare finden als Vorträge statt. Individuelle Fragen können dabei im Chat oder auch im Nachhinein beantwortet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bei der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Bianca Heger (Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de), erforderlich. Sie beantwortet auch Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg (Telefon 09561/93309). red