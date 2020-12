Am Dienstag, 15. Dezember, lädt der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), Diözesanverband Bamberg, Frauen zu einem Webinar (Online-Seminar) in Kooperation mit dem Verbraucherservice Bayern ein. Altersarmut hat oftmals ein weibliches Gesicht. Die KDFB will dieses Problem beleuchten und die entsprechenden Werkzeuge zeigen, mit denen dieser Gefahr entgegengewirkt werden könne. Dabei werden Rentenlücken berechnet und geschaut, welche Vorsorgeprodukte es auf dem Markt gibt. Die Veranstaltung wird via des Seminartools "Edudip" übertragen. Benötigt werden ein aktueller Browser und eine stabile Internetverbindung. Nach Anmeldung spätestens bis Freitag, 11. Dezember, erhalten die Teilnehmer alle Informationen zum Umgang mit dem Seminartool. Beginn ist um 19 Uhr. Die Dauer des Webinars beläuft sich auf circa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung im KDFB-Büro unter Telefon 0951/5023661 oder via E-Mail an info@frauenbund-bamberg.de. red