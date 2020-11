Der "Black Friday" ist der Auftakt in die vorweihnachtlichen Shoppingwochen. Das City-Management Erlangen startet deswegen ab der letzten Novemberwoche die Kampagne "online stöbern - lokal einkaufen", um gezielt die Aufmerksamkeit der Kunden auf den lokalen Standort zu richten. Der Anstoß für die Aktion kam von Erlanger Einzelhändlern.

Die Zahlen sprechen für sich, der Black Friday am letzten Freitag im November ist einer der Haupteinkaufstage im Jahr. Mittlerweile hat sich das Shoppinghighlight auf über eine Woche ausgedehnt. Angelehnt an den Slogan "support your locals", sahen das City-Management gemeinsam mit Vertretern aus dem Einzelhandel die Gelegenheit, zum Jahresendspurt eine gemeinsame Nachricht an die Kunden zu senden und nochmal aktiv für das vielfältige Angebot in Erlangen zu werben.

Einzelhandel in Bedrängnis

Große Teile des Umsatzes im Einzelhandel haben sich auf den Onlinehandel verlagert, doch durch die Coronakrise ist auch das Bewusstsein für den Standort gestiegen. Die Kampagne hat das Ziel, in dieser umsatzstarken Zeit die Aufmerksamkeit der Kunden auf den stationären Einzelhandel zu richten.

Da auch dieser kaum noch ohne eigene digitale Vermarktung auskommt, hat das City-Management Erlangen seit Oktober die Plattform www.schaufenster-erlangen.de aufgebaut, auf der bisher 132 verschiedene Erlanger Unternehmen einen kurzen Blick hinter ihre Schaufenster gewähren. Die Plattform ersetzt nicht die Vermarktungskanäle der Geschäfte, sondern soll diese ergänzen und die Vielfalt in Erlangen präsentieren.

Crossmedia-Kampagne

Flankiert wird die Aktion von einer breit angelegten Crossmedia-Werbekampagne auf den unterschiedlichsten Kanälen. Die Einzelhändler und Einzelhändlerinnen haben besondere Angebote und Aktionen für das Jahresende geplant. Zwar unter anderen Bedingungen als in den Vorjahren, doch umso engagierter laden die Erlanger Geschäfte zur Shoppingtour in die Erlanger Innenstadt. Die zahlreichen kleinen, inhabergeführten Geschäfte, eine Einkaufsmeile mit großen Kaufhäusern, die Erlangen Arcaden mit über 100 Einzelgeschäften, bunt geschmückte und weihnachtlich beleuchtete Gassen und Straßen, lassen bei der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken keine Wünsche offen. red