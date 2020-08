Neufanger Firmlinge renovieren das Buswartehäuschen im Dorf

Eigentlich ist das ehemalige "Milchhäusla" ein schöner kleiner Bau, der zum Neufanger Ortsbild gehört. Leider hatte an dem Häuschen gewaltig der Zahn der Zeit genagt, sodass es keinen schönen Anblick mehr geboten hatte. Abhilfe schafften nunmehr die 15 Firmlinge der Pfarrei St. Laurentius Neufang durch ein vorbildliches soziales Gemeinschaftsprojekt als Bestandteil der Firmvorbereitung.

Die Idee für die Renovierung hatten die Jugendlichen beim Kennenlern-Wochenende im Jugendhaus in Schwarzenbach am Wald selbst entwickelt. Trotz subtropischer Hitze packten die 15 Jugendlichen über Stunden hinweg tüchtig an und renovierten das Häuschen komplett in Eigenleistung. Dabei übernahmen sie sämtliche Arbeiten wie den Einbau neuer Bretter, das Abschleifen und Streichen selbst. Verschönert wurde der Innenraum mit farbigen Motiven und dem großen Schriftzug "Neufich, ich mouch dich!" als "Liebeserklärung" an ihre schöne Heimat. Und auch sich selbst - die "Firmlinge 2020" - verewigten sie in einer aufgemalten Denkblase.

Der beherzte Einsatz der Jugendlichen ließ das Häuschen nunmehr wieder zum Schmuckstück werden, das sowohl als Unterstellmöglichkeit für wartende Busfahrgäste als auch als Treff für die Jugend dient. Die Gemeinde Steinwiesen kam für das Material auf. Am Sonntag gestalteten die Jugendlichen den von Pfarrer Michael Gräf auf dem Dorfplatz zelebrierten Gottesdienst zum Patronatsfest mit. Dabei zeigte sich Steinwiesens Bürgermeister Gerhard Wunder stolz auf die jungen Leute und lud diese zu einem anschließenden Weißwurst-Essen ein. hs