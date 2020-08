Neuer "Zwergenspielplatz" ist fertig

Ein "Herz für Kinder" zeigt die Stadt Eltmann mit der Neuanlage oder Modernisierung ihrer Spielplätze in allen Stadtteilen. Nun wurde an der Steigerwaldstraße in Eltmann der dritte Spielplatz nach der Abnahme durch den TÜV runderneuert seiner Bestimmung übergeben.

Zur Tradition ist es geworden, im Vorfeld Kinder und Eltern an der Planung zu beteiligen. Dazu finden Jugendbürgerversammlungen statt. Dabei entstand das Motto eines "Zwergenspielplatzes", für den sich die Kinder Geräte bis zu einem Kostenrahmen von 50 000 Euro heraussuchen konnten. Darunter ist auch eine große Spielekombination mit Rutsche genauso wie ein Käfer-Wipptier - und ein großer Zwerg ist zu sehen. Die Spielgeräte sind aus Stämmen der Robinie, während die Bretter aus Lärchen sind und damit der Witterung lange standhalten sollen.

"Zwergenspielplatz" ist insofern auch passend mit Blick in die Zukunft. Unmittelbar neben diesem Spielplatz soll nämlich der neue Kindergarten der Stadt Eltmann entstehen, für den die Grundsatzentscheidung in den letzten Tagen gefallen ist. Dort kann der neue Spielplatz inte-griert werden. Für größere Kinder und Jugendliche ist vor einigen Jahren in der Nähe am Freibad bereits der Multifunktionsspielplatz geschaffen worden. gg