Für Altbürgermeister Siegfried Decker (NG) übernimmt ab sofort sein Nachfolger im Bürgermeisteramt, Alexander Wunderlich (CSU), die Schirmherrschaft für das TIK (Theater in der Kneipe/Kirche) Neuenmarkt. Nicolas Peter, der TIK-Vorsitzende, berichtete, es sei der Wille des TIK, dass die Schirmherrschaft in den Händen des Neuenmarkter Bürgermeisters bleibt: "Deshalb an dieser Stelle ein herzlicher Dank an unseren neuen Bürgermeister Alexander Wunderlich, der sich sehr kurz entschlossen bereiterklärt hat, dieses Ehrenamt zu übernehmen." Wunderlich: "Meine Zusage hat nicht einmal fünf Sekunden gedauert und ich übernehme diese Aufgabe auch sehr gerne – aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen lebt unsere Dorfgemeinschaft gerade von den Vereinen und Verbänden und wenn ein aktives Vereinsleben durchgeführt wird und auch stattfindet, dann ist es für uns alle ein Gewinn. Zum Einstand übergab er eine Spende.

Mit Alfred Förster verstarb im letzten Jahr ein "TIKER" der ersten Stunde und mit Michael Lehner - er verstarb im Juli nach schwerer Krankheit - verlor das TIK nicht nur einen leidenschaftlichen Laienschauspieler, sondern auch den stellvertretenden Vorsitzenden. Mona-Isabelle Aurand erhielt dieses Amt kommissarisch.

Jürgen Peter verwies als künstlerischer Leiter des TIK darauf, dass man im vergangenen Jahr damit begonnen hatte, mit "A Mordsg`schicht" ein neues Stück zu proben, aber dann durch Corona ausgebremst wurde. Die Premiere für dieses Stück findet wahrscheinlich im Waldfreundeheim in Kulmbach im April 2022 statt. Mit dem Einpersonenstück "Bagger" soll es dann im Programm weitergehen.

Für seine Verdienste als Schirmherr beim TIK wurde Altbürgermeister Siegfried Decker zum Ehrenmitglied. Er dankte für die Auszeichnung und betrachtete sie als eine Ehre. Rei