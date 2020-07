Neuer DHL-Paketshop

Die Deutsche Post DHL eröffnet am heutigen Montag einen neuen Paketshop bei Schreibwaren Geis, Lichtenfelser Straße 6 in Burgkunstadt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Zudem können Kunden hier den Service "Postfiliale Direkt" nutzen und sich Sendungen an den DHL-Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen. Unter www.deutschepost.de/de/s/standorte.html finden die Kunden alle Standorte der Filialen und DHL-Paketshops inklusive Öffnungszeiten. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Paketboxen sind dort ebenfalls zu ermitteln. Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt die Deutsche Post bei den DHL-Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels. red