Gundelsdorf vor 17 Stunden

Neuen Ort für Kinder geschaffen

"Anja's Kinderstube" in Untergundelsdorf ist fertiggestellt. Damit erweitert sich das Angebot in der Großtagespflege in Kronach um zehn Plätze. Ermöglicht wird auch ein Hol- und Bringservice sowie eine Randzeitenbetreuung. Nun wurde Eröffnung gefeiert.