Nach fast zehnjähriger Sanierungszeit erstrahlt die Neue Residenz am Bamberger Domberg in neuem Glanz. Der zweite Teil der Generalsanierung steht vor dem Abschluss und auch unter die Finanzierung kann ein Schlussstrich gezogen werden. "Unser Haushaltsausschuss hat die Nachtragskosten bewilligt", so die Bamberger Landtagsabgeordnete Staatsministerin Melanie Huml (CSU).

Insgesamt hat Bayern bisher fast 17 Millionen Euro in die Generalsanierung investiert, eine wichtige Maßnahme, findet Huml. "Die Neue Residenz gehört zu den Schmuckstücken unseres Weltkulturerbes. Sie vereinigt sich zusammen mit dem Dom und der Alten Hofhaltung zu einer der großartigsten Platzanlagen Deutschlands. Auch die Prunkräume im Inneren unserer Residenz sind einzigartig. Der barocke Kaisersaal mit seinen altdeutschen Malereien und die prächtigen fürstbischöflichen Wohnräume, aber auch die König-Otto-Zimmer sind eindrucksvolle Zeitzeugen, die sich nun in neuem Glanz präsentieren", berichtet Huml.

Ein Bauabschnitt fehlt noch

Ganz abgeschlossen ist die Generalsanierung damit noch nicht. Ein dritter Bauabschnitt steht noch aus. "Beispielsweise besteht bei der Innenausstattung der Kurfürstenzimmer noch Sanierungsbedarf. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass im Staatshaushalt die notwendigen Mittel bereitgestellt werden. Herausragende kulturgeschichtliche Baudenkmäler für nachfolgende Generationen zu erhalten, halte ich für wichtig. Außerdem unterstützen wir mit solchen Projekten auch heimische Handwerksbetriebe und Unternehmen", erklärt Huml.

Wer sich vom Ergebnis überzeugen will: Die Neue Residenz ist täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet, allerdings mit Einschränkungen. Erst ab Oktober wird auch das Fürstbischöfliche Appartement zu besichtigen sein. red