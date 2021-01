Die Sparkasse Forchheim bietet allen Bürgern die Möglichkeit, eine eigene Stiftung unter dem Dach der Bank zu gründen. Tobias Büttner nutzte dieses Angebot und gründete nach einem Schicksalsschlag seine persönliche Stiftung: "Nerven aus Stahl - Tobias-Büttner-Stiftung".

Nach einem unglücklichen Sturz ist Büttner ab dem dritten Halswirbel inkomplett gelähmt. Der junge und sportliche Mann Mitte 20 wird im Sommer 2019 durch diesen Schicksalsschlag aus dem Leben gerissen und muss wieder bei null anfangen. Tobias Büttner hat sich nicht unterkriegen lassen und neben einem starken Willen Nerven aus Stahl bewiesen. Und ebendiesen Namen hat er auch seiner eigenen Stiftung gegeben, denn "nur wer so viel gibt, wie er bekommt, ist in seinem Leben im Gleichgewicht. Ich habe in dieser Zeit so viel bekommen, dass ich es mir hiermit zur absoluten Herzensangelegenheit mache, mit dieser Stiftung etwas zurückzugeben", erklärt Büttner. Seine Stiftung unterstützt zum einen Einrichtungen, die die Pflege und Therapie querschnittsgelähmter Menschen sicherstellen, und zum anderen Institutionen, die behinderten Menschen bei der Führung eines selbstbestimmten Lebens helfen. Ewald Maier, Vorstand der Sparkasse Forchheim, überreichte die Stiftungsurkunde nun an den jungen Stiftungsgründer Tobias Büttner.

Tobias Büttner ist nicht nur Stiftungsgründer unter dem Dach der Stiftergemeinschaft, er ist seit 1. Januar 2017 auch Mitarbeiter der Sparkasse Forchheim. Diese Tatsache macht die Stiftungsgründung quasi zu einer noch persönlicheren Herzensangelegenheit. So unterstützte die Sparkasse Forchheim durch die hauseigene Kampagne "Nerven aus Stahl" im Sommer 2020 das Engagement des jungen Gründers. "Solche Willensstärke, Kraft und Ehrgeiz, den Weg wieder zurück ins Leben zu finden, ist beeindruckend. Auch als Arbeitgeber war es uns immer wichtig, Tobias Büttner alle Unterstützung zukommen zu lassen, und wir sind stolz, ihn wieder mit an Bord zu haben - als Kollegen, als Berater und auch als Vorbild", äußert sich Ewald Maier in einer Pressemitteilung.

Sparkasse spendet 4000 Euro

Im Rahmen der "Nerven aus Stahl"-Kampagne wurde bei jedem Gespräch zum Thema "Risiken absichern" ein Gutschein an Kunden herausgegeben. Die Sparkasse Forchheim verdoppelt nach erfolgreichem Kampagnenende nun die Spendensumme und spendet 4000 Euro an die Tobias-Büttner-Stiftung. Diese individuelle Vertriebskampagne solle nicht die letzte Aktion zur Unterstützung dieser Gründergeschichte bleiben. red