Am Montag kurz nach 8 Uhr wurde in der Kloster-Langheim-Straße der Fahrer eines Mercedes Sprinter dabei beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne stieß. Die beiden Fahrzeuginsassen stiegen zwar vom Fahrzeug aus und betrachteten sich den Schaden am Sprinter und an der Laterne, stiegen dann aber wieder ein fuhren einfach davon, obwohl Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden war. Die Bamberger Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Polizei beobachtet Rauschgiftgeschäft

Zwei Polizeibeamte in Zivil beobachteten am Montagnachmittag zwei Männer am Fuchsparkstadion in der Pödeldorfer Straße, wie einer der beiden seinem Begleiter einige Geldscheine übergab. Als die beiden Personen dann weiterliefen, übergab der andere Mann ein paar Brocken Marihuana, der von dem Begleiter in die Jackentasche gesteckt wurde. Während der Kontrolle der beiden konnten die Beamten das Rauschgift sowie den Bargeldbetrag beschlagnahmen. Die Männer im Alter von 20 und 27 Jahren müssen sich wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol