Unzählige Sandsäcke wurden in den vergangenen Tagen gebraucht. Die Säcke wurden vor Hauseingänge oder Einfahrten gelegt, haben so manchen Schaden, der durch den Dauerregen am vergangenen Freitag entstanden wäre, verhindert. Jetzt liegen die Säcke an den Straßenrändern wie auf dem Foto in Triebsdorf und warten auf ihren nächsten Einsatz - der hoffentlich nicht so bald ist. Foto: Michael Stelzner