Musik und Kindertheater

"Auf die Plätze, fertig, Musik!" - unter diesem Motto klingt der Sommer auf dem Marktplatz in Haßfurt mit drei kulturellen Open-Air-Veranstaltungen aus. An drei aufeinanderfolgenden Mittwoch-Abenden lädt die Kreisstadt zu kostenfreien Konzerten in die Innenstadt ein, wie die Stadt gestern mitteilte.

Den Anfang machen am 19. August "Play again sam - light" mit handgemachter, akustischer Musik. Eine Woche später gastiert dann am 26. August das Duo "Cräcker feat. Steffi List" in Haßfurt und gibt sowohl Klassiker als auch aktuelle Hits aus den Charts zum Besten. Mit den "Urlesbacher Musikanten" geht es am 2. September zünftig zu, wenn die sechs Musiker ihr schier endloses Blasmusik-Repertoire darbieten. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

"Wir feilen seit einigen Wochen an einer Konzeption für diese Open-Air-Geschichte", gibt Bürgermeister Günther Werner bekannt. "Aufgrund der aktuellen Corona-Situation waren die Planungen hier deutlich länger und intensiver, da der Schutz der Besucher, Künstler und unserer Mitarbeiter oberstes Gebot ist", so der Bürgermeister weiter. Man habe sich im Vorfeld immer wieder eng mit den verantwortlichen Stellen abgestimmt, um die Idee zu realisieren, erklärt er.

Die Besucher auf dem Marktplatz erwartet nun ein abgesperrtes Areal mit einer Ein- und Ausgangssituation auf der Seite zur Sparkasse hin. Es stehen nummerierte Sitzplätze zur Verfügung, die in ausreichendem Abstand zueinander aufgestellt werden. Am Eingang erhält jeder Gast eine Sitzplatznummer. Darüber hinaus sind die Kontaktdaten zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu hinterlassen. Ebenso ist Mund-Nasen-Schutz - außer auf dem Sitzplatz - zu tragen. "Wir legen großen Wert darauf, dass die Hygienemaßnahmen zum Schutze aller eingehalten werden und haben deshalb Vorbereitungen getroffen", betont der Bürgermeister.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei und Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Sollte das Wetter in der Kreisstadt nicht mitspielen und es regnen, entfallen die Konzerte aufgrund mangelnder Ausweichmöglichkeiten ersatzlos. Aktuelle Informationen hierzu stehen online auf der Homepage der Stadt Haßfurt bereit, wie die Stadt weiterhin informierte.

Auch für die Kleinsten ist etwas geboten: Mit dem Theaterstück "Mini Mutig und das Meer" kommen am Dienstag, 25. August, die Kinder von vier bis zehn Jahren auf ihre Kosten. Das Stück des Theaters "Sturmvogel" beginnt um 15 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt; der Eintritt beträgt drei Euro pro Person. Karten für die nummerierten Sitzplätze gibt es nur in der Tourist-Information der Stadt (Bahnhofstraße 2; von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr). red