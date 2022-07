Bereits seit 2016 begeistert das SaxOrchester der Bayerischen Musikakademie mit einem etwa zweistündigen Konzert Gäste aus nah und fern im Rahmen der Hamulissimo-Sommerkonzerte und des Musikfestivals SaaleMusicum auf dem Viehmarkt. Nach der Corona-Pause ist es nun endlich wieder soweit. Am heutigen Donnerstag, 21. Juli, ist das Orchester ab 19 Uhr auf dem Viehmarkt zu erleben. "Das ist schon Tradition!" freut sich Kuno Holzheimer, künstlerischer Leiter der Bayerischen Musikakademie und Gründer des SaxOrchesters. Die Musiker und Musikerinnen aus dem fränkischen Raum treffen sich einmal im Monat in der Bayerischen Musikakademie, um gemeinsam Orchesterliteratur kennenzulernen und diese in die Klangwelt der Saxophone umzusetzen. Fast 30 Saxophon-Spielerinnen und -Spieler, unterstützt von Schlagwerk, präsentieren ausgewählte Konzertstücke von verträumt-romantisch bis zu Rhythm'n'Blues und Popmusik. Für die Bewirtung sorgt das Team der Kneipe am Viehmarkt. Der Eintritt ist frei. red