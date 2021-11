Von Januar bis Ende Mai 2021 haben die verschiedenen Chorgruppen des Kinder- und Jugendchores Herz-Jesu/Musikschule Bad Kissingen unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl das Musical "Mose - Der Auszug aus Ägypten" von Monika Graf und Wolfgang Zerbin online einstudiert.

Das Stück dauert eine knappe Stunde und schildert in kurzen Spielszenen und abwechslungsreichen Liedern die Lebensgeschichte von Moses bis zum Auszug des Volkes Israel aus Ägypten.

Für die instrumentale Begleitung der Songs, die sowohl von den kleinen Sängern wie auch den Jugendlichen mit großer Begeisterung gesungen wurden, diente eine Playback-CD von Andreas Claus.

Nach den Pfingstferien waren Präsenzproben für den Kinder- und Jugendchor in kleinen Gruppen in der Musikschule wieder möglich. In diesen Proben wurde das Stück musikalisch vervollkommnet und die Spielszenen im Freien einstudiert. Da wegen Corona eine Live-Aufführung nicht möglich war, wurde das ganze Musical bis zum Beginn der Sommerferien von Matthias Witt als Video im Freien an unterschiedlichen Orten in Bad Kissingen aufgenommen.

Die Audio-Aufnahmen wurden an einem Wochenende im großen Saal der Musikschule von professionellen Toningenieuren unter strengen Corona-Auflagen aufgezeichnet.

Brigitte Ascherl hat mühevoll die Spielszenen geschnitten, die Audioaufnahmen unterlegt und das ganze Musical zusammengesetzt.

Ab sofort kann es auf der Homepage der Pfarrgemeinde Herz-Jesu Bad Kissingen oder bei YouTube www.youtube.com/watch?v=EqDZBdlwfCs angeschaut werden.

Kinder und Jugendliche können jederzeit mittwochs zu den Chorproben in die Städtische Musikschule (Geschwister-Scholl-Platz, Tel.: 0971/ 807 4401) kommen. red