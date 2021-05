Motte kam mit ihren sechs Babys aus einer unkon­trollierten Vermehrung einer privaten Kaninchen-Haltung ins Kulmbacher Tierheim. Das hübsche, dreifarbige Mädchen ist ein eineinhalbjähriger Löwenkopf-Mix. Im neuen zu Hause sollte schon ein kastrierter Freund auf sie warten, der in etwa das gleiche Alter wie Motte hat. Motte leidet momentan an chronischem Schnupfen und hätte sicherlich auch nichts gegen Gruppenhaltung einzuwenden. Die süße Kaninchendame wird nur in ausreichend große Gehegehaltung abgegeben, auch die tägliche Fütterung mit Grün- und Frischfutter ist Voraussetzung. Wer Interesse an Motte hat, kann sich telefonisch unter der Nummer 09221/91288 (AB benutzen) im Tierheim melden. Foto: Tierheim