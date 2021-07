Zwei Jugendliche verunglückten am Freitag mit dem Leichtkraftrad, als sie vom Kreuzberg nach Bischofsheim fahren wollten. Sie wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Der 16-jährige Fahrer kam gegen 16.10 Uhr in einer Linkskurve mit dem Vorderreifen des Motorrads in das rechte Bankett, verlor die Kontrolle und stürzte mit seinem 17-jährigen Sozius. Am Leichtkraftrad entstand der Neustädter Polizei zufolge ein Sachschaden von 1500 Euro. pol