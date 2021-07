Spurlos verschwunden ist das Smartphone eines 51-Jährigen seit Sonntagnachmittag. Er stieg gegen 13 Uhr in der Theaterstraße aus einem Taxi. Er vergaß dabei vermutlich sein Mobiltelefon, in dem er auch seine EC-Karte aufbewahrte, in dem Auto. Als er den Verlust bemerkte, ging er erneut zum Taxistand zurück und fragte nach dem Taxifahrer. Der Fahrer war jedoch bereits wieder unterwegs und konnte wieder nach etwa zwei bis drei Stunden am Taxistand angetroffen werden. Dieser suchte sein Fahrzeug nach dem Mobiltelefon mitsamt Karte ab, aber ohne Erfolg. pol