Auf eine Mobilitätswoche in Ebern weist der Verein "Wir gestalten Heimat" hin. Der Verein geht im Wesentlichen auf eine Initiative des Zeilers Oliver Kunkel zurück.

Alljährlich schafft die Europäische Union (EU) den Rahmen der "Europäischen Mobilitätswoche", die zeigen soll, wie Mobilität besser und gleichzeitig nachhaltiger werden kann. Trotz Corona sind diese Fragen sehr dringend: Wie kann öffentlicher Nahverkehr richtig attraktiv werden? Lassen sich Fahrzeuge auch intelligent teilen, das Mitfahren fördern? Ist das Elektroauto die Zukunft oder doch der Wasserstoffantrieb?

Das Klimaschutznetzwerk "Wir gestalten Heimat" bietet nach eigenen Angaben dazu attraktive Veranstaltungen mit der Stadt Ebern an. So eröffnet am Mittwoch, 16. September, um 17 Uhr in der Halle des alten Rathauses in Ebern Bürgermeister Jürgen Hennemann mit dem Vorsitzenden Oliver Kunkel die Veranstaltungswoche. Dabei werden die Gewinner des Ideenwettbewerbs "Design und bessere Akzeptanz von Mitfahrbänken" gekürt und das Siegermodell des Wettbewerbs vorgestellt, wie der Verein weiterhin mitteilte.

Am Donnerstag, 17. September, kommen ab 18.30 Uhr Experten einer Verkehrswende auf dem Lande online und live in der Frauengrundhalle zusammen. Sie tragen Beispiele aus Nordrhein-Westfalen, Österreich und Niedersachsen vor. Sie kommen direkt aus der Entwicklung der E-Mobilität.

Verkehrswende?

Der "Bürgerdialog" bietet die Möglichkeit, in den Austausch über eine Verkehrswende in der Heimat und allgemeine Aspekte der nachhaltigen Mobilität zu treten; das geschieht nachmittags am Samstag, 19. September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Halle des alten Rathauses in Ebern.

Beim "Informationstreff" am Sonntag, 20. September, werden aktuelle E-Fahrzeuge verschiedener Hersteller ebenso zu sehen sein wie Lastenfahrräder oder Konzepte von Ladestationen und Solarcarports. Zusätzlich stehen private Besitzer und Nutzer von E-Fahrzeugen für persönliche Gespräche und den Austausch von Erfahrungen zur Verfügung. Diese Veranstaltung findet in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Schloss Eyrichshof statt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen ist eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme an den Veranstaltungen erforderlich. Ein Anmeldeformular finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.wir-gestalten-heimat.de. red