Mittendrin und doch wie auf dem Land: In Verlängerung der Straße "Am Kohlbrunnen" in Hammelburg gibt es bis heute entlang des Rechbachs zahlreiche Schrebergärten. Gleich hinter dem Bahndamm haben diese Gänse den Martinstag unbeschadet überlebt und sind nicht als Braten im Ofen gelandet. Wer am sprudelnden Kohlbrunnen entlang geht, sorgt für jede Menge Aufruhr und Lärm bei den wachsamen Gänsen. Foto: Ralf Ruppert