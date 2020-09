Bei der Veranstaltung "Mit Robin Hood im Wald" verbindet man Abenteuer und Naturerlebnis - mit Wissen über Pflanzen und Tiere, mit Bauen und Basteln mit Naturmaterialien, mit Geschichten und Sagen sowie mit Tobe- und Geländespielen. Sie findet statt am Freitag, 18. September, von 14.15 bis 16.45 Uhr, ist geeignet für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, und die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Veranstaltungsort ist im Wald zwischen Prächting und Kleukheim (rund 200 Meter nach Prächting links abbiegen und den Hinweisschildern "Nature reality" folgen). Wetterfeste Kleidung ist anzuziehen und eine kleine Brotzeit mitzubringen. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt's über die Umweltstation, Telefon 09575/921455 oder via Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. red