Unter dem Motto "Alles neu macht der Mai" spielt das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen am Donnerstag, 5. Mai, ein Konzert. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Unter Leitung von Matthias Zull lässt das Jugendmusikkorps den Frühling mit inspirierender Musik erwachen. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, online unter www.badkissingen.de/events sowie per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Nina Pereira Santo