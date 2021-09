Der Landtagsabgeordnete der CSU: "Beeindruckend war meine letzte Begegnung bei der IAA Mobility kürzlich. Sie war an diesem Tag maximal professionell - und sehr menschlich. Bei der Feststellung der Veranstalter, dass das ihre letzte IAA als Bundeskanzlerin ist, zeigte sie sich auf einmal sehr ergriffen, was große Sympathie bei allen Besuchern hervorrief und zeigte, dass sie trotz aller Professionalität in erster Linie ein Mensch mit Gefühlen ist." josch