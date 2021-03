Zu mehreren Anrufen von sogenannten Trickbetrügern kam es am Donnerstag im Bereich Bad Brückenau und im angrenzenden Main-Kinzig-Kreis, berichtet die Polizei Bad Brückenau. Bereits gegen 10 Uhr erhielt eine 78-jährige Rentnerin aus Wildflecken einen solchen Anruf. Der unbekannte Täter gab hier vor, ihr Enkel zu sein und einen Verkehrsunfall gehabt zu haben. Zur angeblichen Bezahlung eines Bußgelds in Höhe von 2000 Euro bat er die Rentnerin ihm zu helfen beziehungsweise Geld zu beschaffen. Nachdem sie jedoch nicht genug Geld verfügbar hatte und diesbezüglich an eine Verwandte verwies, legte der Anrufer auf. Erst später, nach einer Rücksprache mit ihrer Tochter, erkannte die Frau den Betrugsversuch. In der Folge kam es zu weiteren Anrufen, unter anderem in Bad Brückenau, Wildflecken und in Sinntal. Auch hier wurde gegenüber den Angerufenen von den unbekannten Tätern vorgegeben, dass es sich um ihre Kinder, Enkel oder um Klinikmitarbeiter handeln würde und dass Unfälle stattgefunden hätten. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsversuche. pol