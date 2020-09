Mehr Schulbusse, mehr Planung

Bei Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) gingen verschiedene Anträge aus den Fraktionen ein.

Tim Scheppe von den Freien Wählern greift die Zusage von Ministerpräsidenten Markus Söder auf, dass zum Schulstart und zur Corona-Pandemie sämtliche Mehrkosten der Schulbusbeförderung vom Freistaat übernommen werden. Scheppe schreibt: "Da es in der Vergangenheit zu Schuljahresbeginn immer wieder zu Komplikationen bei der Schulkindbeförderung an die weiterführenden Schulen kam, bitten wir Sie, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um weitere Busse für unsere Adelsdorfer Schulkinder zu bekommen."

Scheppe will, dass die Gemeinde zur Schulkindbeförderung an die Grundschule Adelsdorf und an alle weiterführenden Schulen zusätzliche Busse einsetzt, sofern es in ihrem Aufgabengebiet liegt. Ansonsten soll sie sich an den Landkreis wenden, damit dieser weitere Busse einsetzt.

Straßensanierungen

Die SPD-Gemeinderatsfraktion mit Norbert Lamm und Jörg Bubel beantragt, dass die Gemeinde eine jahresübergreifende Planung zur Sanierung bzw. zum Neubau von Gemeindestraßen erstellt. Bereits 2015 habe die Fraktion einen solchen Antrag gestellt, ein Plan liege aber bislang nicht vor. Aufgenommen werden sollen auch Fuß- und Radwege, Brücken und Flurbereinigungswege.

In einem zweiten Antrag wünscht die SPD die Information und Einbeziehung von Gemeinderat und Anwohnern bei der Planung der Generalsanierung der Straßen, Wasserleitungen und Abwasserkanäle im Oberdorf. Im Haushalt 2020 seien eine Million Euro für die Sanierung eingestellt. Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit befürchtet die SPD, dass die vorgesehenen Maßnahmen heuer nicht mehr ausgeführt werden können. red