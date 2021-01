Ein durchschlagener Erfolg war in der vergangenen Woche die kostenlose Ausgabe von FFP2-Masken in Kulmbach. Über 10 000 solcher Masken hatte die Mainleuser Firma Fiatec Filter- und Aerosoltechnologie GmbH zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Die Stadt organisierte die Verteilung.

Ein Teil der Masken wurde im Drive-in-Verfahren auf dem Globus-Parkplatz in der Lichtenfelser Straße ausgegeben. Das Bayerische Rote Kreuz und des Technische Hilfswerk sorgten dafür, dass der große Ansturm bewältigt werden konnte. Vom Nachmittag bis in die Abendstunden waren die freiwilligen Helfer im Einsatz.

Die Empfänger der Masken zeigten sich spendabel. Und die Sparkasse Kulmbach-Kronach rundete die Summe großzügig auf, so dass jetzt in der Dr.-Stammberger-Halle jeweils 2500 Euro an das BRK Kulmbach und an das Kulmbacher THW übergeben werden konnten.

Jochen Bergmann (BRK) und Udo Wende (THW) nahmen die Schecks dankend entgegen.

Zweiter Bürgermeister Frank Wilzok, Stadträtin Christina Flauder, die selbst bei der Verteilung mitgeholfen hatten, Landrat Klaus Peter Söllner und Sparkassenvorstand Harry Weiß dankten den Helfer für ihren Einsatz und der Firma Fiatec für ihre großzügige Spende.

"Das ist ein Paradebeispiel für den Zusammenhalt in Corona-Zeiten", meinte Wilzok. Stephan Tiroch