Ein Zusammentreffen von Prominenten: Die wohl kleinsten und feinsten Festspiele Deutschlands fanden am Samstag wieder im romantisch-idyllischen Schlossgarten der Hoteliersfamilie Herrmann statt - in diesem Jahr unter dem Motto "Hokuspokus". Martin Rassau von der Comödie Fürth erklärte auch, warum. Denn anders als mit Zauberei hätten die Schlossgarten-Festspiele in diesem Jahr während der Pandemie nicht vonstatten gehen können.

Neben den beiden Komödianten Martin Rassau und Bernhard Ottinger waren wie jedes Jahr auch die "Gebrüder Sing" dabei, und natürlich waren auch die beiden Sterneköche Alexander Herrmann und Tobias Bätz mit von der Partie, um ein exklusives Menü auf den Tisch zu zaubern.

Der herrliche Sommerabend tat ein Übriges, dass das aufgrund der Corona-Abstandsregeln auf knapp 60 Personen reduzierte Publikum einen Genuss erlebte.

Die Verbindung von Martin Rassau nach Wirsberg und damit auch zum Sternekoch Alexander Herrmann besteht seit nunmehr 25 Jahren. Das war in dieser wunderbaren Frühsommernacht und nach den langen Einschränkungen zu spüren. Rei